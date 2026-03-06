알칸타라, ‘라인아펠레’서 봄여름 컬렉션 공개… 신규 색상 ‘사쿠라’ 추가

알칸타라가 글로벌 가죽·소재 전시회 라인아펠레에서 2027년 봄·여름 컬렉션을 공개하며 소재 혁신 전략을 제시했다.
알칸타라는 이번 컬렉션을 통해 신규 색상 ‘사쿠라’를 핵심 팔레트에 편입하는 동시에 공정 기술 확장과 패션 브랜드 협업 확대를 통해 소재 활용 영역을 넓히겠다는 구상을 밝혔다.
이번 컬렉션 핵심은 벚꽃에서 영감을 받은 핑크 톤 사쿠라다. 사쿠라는 밝은 오렌지 계열 색상과 버건디 톤과 결합해 강한 대비를 만들면서도 균형감을 유지하도록 설계됐다. 일출과 일몰 등 자연에서 착안한 색 조합을 통해 강인함·생동감·낙관적 감성을 표현했다.
이번 프리뷰 컬렉션은 총 13개 샘플로 구성됐다. 제품에는 미세 기하학 패턴과 다양한 표면 가공 기술이 적용됐다. 타공과 엠보싱을 활용해 입체감을 강화했으며 디지털 프린팅과 자수를 통해 손으로 그린 듯한 추상 모티프를 구현했다.
또한 공기 분사(에어브러싱) 기법과 크리즈드(구김) 처리, 물결 형태의 플리츠 등 추가 공정을 통해 소재의 유연성과 움직임을 강조했다.
알칸타라 디자인팀은 레이저 가공과 포일 공정을 결합해 빛을 반사하는 표면 효과를 구현, 실크 소재와의 결합 실험도 진행해 촉감과 시각적 효과를 동시에 강화했다는 게 알칸타라 측 설명이다.
알칸타라는 이번 행사에서 이탈리아 패션 브랜드 아스페시와의 첫 협업도 발표했다. 협업 제품은 2026년 봄·여름 컬렉션을 위해 제작된 의류 5벌로 구성된다. 모든 제품이 알칸타라 소재로 제작됐다. 각 제품에는 동일 소재 직조 라벨을 적용해 두 브랜드 이름을 함께 표기했다.
라인업은 여성복 3벌과 남성복 2벌이다. 여성복에는 구리빛 톤 재킷과 스커트 세트가 포함된다. 디자인은 아스페시 특유의 클래식하고 타임리스한 실루엣을 유지한 것이 특징이다.
협업 컬렉션은 밀라노 패션위크 기간에 맞춰 공개된다. 이후 아스페시 글로벌 매장과 온라인 채널을 통해 판매될 예정이다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0