서울점프정형외과, 한국여자축구연맹과 의료지원 업무협약 체결

서울점프정형외과는 한국여자축구연맹과 대한민국 여자축구 선수들의 건강 증진 및 경기력 향상을 위한 의료지원 업무협약(MOU)을 맺었다고 4일 밝혔다.
업무협약식은 서울점프정형외과 대표원장과 한국여자축구연맹 주요 관계자들이 참석한 가운데 지난달 26일 진행됐다. 양 기관은 이번 협약을 통해 여자축구 선수들이 부상 걱정 없이 안전하게 훈련과 경기에 임할 수 있는 환경을 조성하는 데 뜻을 모았다.
주요 협약 내용에 따라 서울점프정형외과는 한국여자축구연맹 소속 선수들에게 ▲스포츠 손상 및 정형외과 질환에 대한 신속하고 전문적인 진료 ▲맞춤형 재활 치료 및 부상 예방 프로그램 ▲연맹 주관 주요 대회 시 의료 자문 및 지원 등 최고 수준의 포괄적 의료 서비스를 제공할 예정이다.
양 기관은 단순한 의료 지원을 넘어, 대한민국 여자축구 인프라 발전과 선수들의 복지 향상을 위해 긴밀한 상호 협력을 지속해서 이어갈 계획이다.
하정구 서울점프정형외과 대표원장은 “대한민국 여자축구 선수들의 건강 증진에 기여할 수 있게 되어 매우 뜻깊게 생각한다”며 “선수들이 부상 걱정 없이 최상의 기량을 마음껏 펼칠 수 있도록, 병원의 전문적인 의료 역량을 집중해 든든한 버팀목이 되겠다”고 밝혔다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
