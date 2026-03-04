‘여론조사 대납의혹’ 오세훈 “재판, 선거기간과 일치…의도 짐작”

첫 공판 참석 불만 터뜨려
이른바 ‘명태균 여론조사비 대납’ 의혹으로 기소된 오세훈 서울시장의 재판이 4일 시작됐다. 오 시장은 “재판 기일과 선거 기간이 명확히 일치한다”며 불만을 토로했다.
서울중앙지법 형사합의22부(부장판사 조형우)는 이날 오전 10시부터 정치자금법 위반 혐의를 받는 오 시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 후원자인 사업가 김모 씨의 첫 정식 공판을 진행했다.
재판 시작에 앞서 오 시장은 법원에 출석하는 과정에서 기자들과 만나 “2024년 5월부터 수차례 수사기관에 신속한 수사를 촉구했는데 결국 특검을 통해서 정확히 선거 기간과 재판 기간이 일치하게 됐다”고 비판했다.
그는 이어 “지난해 12월에 기소를 하고 결국 선거가 본격적으로 시작되는 올해 3월과 4월에 재판기일이 정확히 겹치게 됐다”며 “이것이 뜻하는 게 (무엇인지) 국민 여러분들이 짐작할거라고 생각한다. 이 점을 유심히 지켜봐달라”고 강조했다.
오 시장은 2021년 4·7 서울시장 보궐 선거를 앞두고 명 씨에게 여론조사를 해달라는 취지로 부탁하고, 비서실장이던 강 전 부시장에게 명 씨와 상의해 여론조사를 진행해달라고 지시한 혐의로 기소됐다.
앞서 두 차례 열린 공판준비 기일에서 오 시장 측은 혐의를 일체 부인했다. 오 시장 측은 “명 씨에게 여론조사를 맡긴 적 없고, 김 씨에게 비용 지급을 요청한 적도 없다”며 “여론조사 전문가를 자처하는 명 씨에게 강 전 부시장이 시험용 여론조사를 시켜봤는데 결과물을 도저히 신뢰할 수 없어서 관계가 단절됐다”고 주장했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0