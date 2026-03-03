농협중앙회, 2026년 지도사업 추진 전략회의 개최

농협중앙회가 지속가능한 농업·농촌 구현을 위한 지도사업 전략 수립에 나섰다.
농협중앙회는 지난달 27일 서울 중구 본관에서 지역사회공헌부와 농촌지원부 공동 주관으로 ‘2026년 지도사업 추진 전략회의’를 개최했다.
이날 회의에는 전국 지역본부 농촌지원단장과 경영기획단장, 지역농협 농촌·여성복지 담당 직원 등 약 70명이 참석했다. 참석자들은 2026년도 지도사업 주요 업무 추진계획과 당면 현안을 공유하고, 농촌·여성복지 분야 우수사례를 발표하는 시간을 가졌다.
농협은 올해 ▲지속가능한 농업·농촌 기반 조성 ▲‘농심천심’ 가치 확산 ▲지역사회공헌 강화 ▲ESG·사회공헌을 통한 농업 가치 제고 등을 중점 과제로 추진할 방침이다.
회의에는 농림축산식품부 관계자도 참석했다. 농식품부 농촌여성정책과 최수아 과장과 농촌사회서비스과 이현경 사무관은 여성농업인 정책과 농촌 경제·사회서비스 분야 주요 과제를 공유했다. 농식품부는 여성농업인 업무 전담 조직인 ‘농촌여성정책과’를 신설하고, 여성농업인 역량 강화와 농업·농촌 분야 양성평등 문화 확산을 위한 정책을 본격 추진할 예정이다.
이광수 농협중앙회 농업농촌지원본부 상무는 “급변하는 농업·농촌 환경 속에서 현장의 목소리를 정책과 사업에 반영해 실행력을 높이는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 동심협력의 자세로 농업인과 지역사회에 실질적인 도움이 되는 지원체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0