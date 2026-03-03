통영문화재단, ‘2026 국가유산 미디어아트 통영’ 김종철 총감독 재위촉

재단법인 통영문화재단이 ‘2026 국가유산 미디어아트 통영 삼도수군통제영’ 사업을 이끌어갈 기획·연출 전문가로 김종철 총감독을 위촉했다.
국가 유산 미디어아트는 국가유산청이 주최, 국가유산진흥원이 주관하는 국가유산 활용 공모사업으로, 역사 스토리텔링에 첨단 정보통신기술(ICT)을 접목해 국가 유산의 새로운 가치를 창출하는 사업이다. 통영시는 차별화된 기획력과 운영 성과를 인정받아 2년 연속 사업 대상지로 선정됐다.
통영시와 통영문화재단은 작년 9월 2025 국가유산 미디어아트 통영 행사를 성공적으로 마무리한 바 있다. 통영 세병관을 배경으로 한 ‘평화의 은하수’ 등 삼도수군통제영에 10개의 몰입형 콘텐츠를 선보이며 31일간 13만여 명의 관람객을 유치했고 200여억 원의 직접 경제효과를 확보했다.
김종철 총감독은 “삼도수군통제영은 300년간 조선 수군의 총본영으로 역사적 상징성이 큰 공간”이라며 “미디어아트 연출을 통해 시민과 관광객이 그 가치를 자연스럽게 체감할 수 있도록 더욱 완성도 높은 콘텐츠를 선보이겠다”고 밝혔다.
천영기 통영문화재단 이사장은 “전년도 성과에 안주하지 않고 차별화된 연출과 확장된 콘텐츠로 한층 더 발전된 미디어아트를 선보일 계획”이라며 “통영을 대표하는 야간관광 콘텐츠로 확고히 자리매김해 지역경제 활성화와 체류형 관광 확산에 실질적인 보탬이 되도록 적극 지원하겠다”고 말했다.
‘2026 국가유산 미디어아트 통영 삼도수군통제영’은 오는 9월 18일부터 10월 11일까지 24일간 삼도수군통제영 일원에서 개최될 예정이다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
