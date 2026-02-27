조국당 “국힘 서명옥, 피켓으로 이해민 얼굴 가격”

국회 재판소원제 항의 휴대폰으로 찍자
조국혁신당이 27일 국민의힘 서명옥 의원을 특수 폭행죄 등으로 형사고소 및 민사적 대응을 할 것이라고 밝혔다.
徐의원 ”초상권 침해” 피켓으로 내리쳐
조국당 “윤리위 제소…형사고소-민사 대응”
송언석 “동영상 불법 촬영한게 문제”
조국당은 이날 공보국을 통해 “이날 오후 7시 40분경 국회 본회의장 내 단상 앞에서 서 의원이 들고 있던 피켓으로 조국당 이해민 사무총장의 얼굴 부위를 가격한 사건이 발생했다”며 이같이 말했다.
조국당이 공개한 영상을 이해민 의원은 국회에서 일명 ‘재판소원제’(헌법재판소법 개정안) 법안에 대한 표결이 진행되는 동안 ‘이재명 재판 뒤집기 사법파괴 즉각철회’라고 적힌 피켓을 들고 항의하는 국민의힘 의원들을 모습을 촬영하고 있었다.
카메라 렌즈가 서 의원에게로 향하자 그는 “초상권 침해예요”라는 말고 함께 피켓으로 카메라를 내리쳤다. 이 과정에서 동영상을 촬영 중이었던 이 의원은 “어머”라는 말을 내뱉었고, 영상의 화면은 크게 흔들렸다. 이후 주변에서는 고성이 쏟아지기 시작했다.
조국당 서왕진 원내대표 등은 이날 오후 8시경 국회에서 기자회견을 열고 “서 의원이 이 의원에게 행한 폭력행위에 대하여 조국당은 서 의원과 국민의힘에 엄중히 항의한다”며 “윤리특위 제소와 선진화법에 따라 고발조치하고 추가적으로 민형사상 대응을 할 예정”이라고 밝혔다.
당시 상황에 대해 이 의원은 “표결이 진행 중이었고 국민의힘에서 단상을 점령해 피켓을 들고 현수막을 한 것 자체가 선진화법 위반이라고 생각을 했다”며 “제가 표결을 한 다음에 영상 촬영을 했다”고 설명했다.
이어 “서 의원이 영상을 찍지 말라고 하고 다가와서 피켓으로 얼굴을 가격했다”며 “그 상황을 당했을 때 ‘이미 국회 선진화법을 위반했는데, 이를(폭력 행위) 통해서 제대로 위반하고 있구나’ 어리벙벙했다”고 말했다.
그러면서 “저를 실질적으로 폭행한 서 의원에 대해서는 정해진 절차를 따를 예정”이라며 “그 자리에서 제가 참 당황스러웠던 것은 제가 사과를 하라고 했다. 사과를 할 기회를 주겠다고 했는데 단 한 번도 그들은 폭행하지 않았다는 말은 못하고 영상을 찍지 않았냐고만 했다”고 덧붙였다.
이에 대해 국민의힘 송언석 원내대표는 국회 본회의장을 빠져나가면서 취재진과 만나 “거기서 동영상을 불법 촬영하는 것 그것부터가 문제다”고 말했다.
