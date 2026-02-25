본문으로 바로가기
사회
아산재단, 498명에게 장학금 39억4000만 원 전달
2026-02-25 14:58
2026년 2월 25일 14시 58분
이호 기자
크게보기
25일 서울 송파구 아산생명과학연구원에서 열린 장학증서 수여식에서 정몽준 아산사회복지재단 이사장(왼쪽)과 의생명과학분야 대학원 장학생 2명이 기념 촬영을 하고 있다. 아산사회복지재단 제공
아산사회복지재단은 25일 서울 송파구 아산생명과학연구원에서 장학증서 수여식을 열고 대학원생 88명, 대학생 410명 등 총 498명에게 장학금 39억4000만 원을 전달했다. 아산재단은 1977년 장학사업을 시작한 후 현재까지 3만7000여 명에게 약 949억 원의 장학금을 지원했다.
이호 기자 number2@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
