이철우 경북지사 “TK 특별법, 정쟁으로 멈출 시간 없어”

이철우 경북도지사가 24일 ‘대구경북통합특별시 설치를 위한 특별법’이 국회 법제사법위원회에서 보류된 것과 관련해 “간곡하게 말씀드린다. 이 법은 특정 정당의 법이 아니라 지방소멸을 막기 위한 국가적 책무”라며 “아직 끝나지 않았다. 마지막까지 설득하겠다”고 밝혔다.
이 지사는 이날 페이스북을 통해 “전남과 경북은 소멸 위기의 최전선에 서 있고, 대구와 광주는 1인당 지역총생산이 꼴찌 수준이라는 냉혹한 현실에 직면해 있다”며 이같이 말했다. 그는 “두 지역이 다시 성장하는 길을 함께 가야 한다. 지역의 생존 앞에서 여야가 따로 있을 수 없다. 정쟁으로 멈출 시간이 없다”고 강조했다.
대구경북통합특별시 설치를 위한 특별법이 이날 국회 법제사법위원회 문턱을 넘지 못해 본회의에 상정되지 못한 것에 대해 이 지사는 민주당과 국민의힘이 서로 책임을 미루고 있다고 주장했다.
그는 “국민의힘 법사위 모 의원은 저에게 ‘민주당이 갑자기 대구시의회 반대 성명을 이유로 보류시켰다’고 하고 민주당은 국민의힘이 반대했기 때문이라고 한다”고 전했다. 이어 “청와대 정무수석은 저에게 국민의힘 지도부 설득을 요청했다”고 말했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
