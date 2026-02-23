김동연, ‘전한길 콘서트’ 킨텍스 대관 취소 촉구

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 23일 20시 26분

글자크기 설정

김동연 경기도지사. ⓒ 뉴스1
김동연 경기도지사. ⓒ 뉴스1
김동연 경기도지사가 23일 한국사 강사 출신 강성 보수 유튜버 전한길 씨가 관여된 콘서트의 경기 고양시 킨텍스 대관 취소를 촉구했다.

경기도는 이날 대변인 명의 공지를 통해 “김 지사는 오늘 고양 킨텍스 이민우 사장에게 ‘3.1절 기념 자유음악회’, 일명 ‘전한길 콘서트’ 에 대한 대관 취소를 강력히 촉구했다“고 밝혔다.

또 “고양 킨텍스 규정상 ‘사회적 통념상 수용하기 어렵다고 판단되는 행사 등’에 대해서는 행사 장소 배정을 제한할 수 있다”고 설명했다.

앞서 전한길 측은 유명가수 등의 모습이 담긴 ‘3·1절 기념 자유 음악회’ 포스터를 공개했다. 행사 장소는 일산 킨텍스 1전실이다.

박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스