한밤 신촌 하숙집 침입해 여성 속옷 슬쩍…인근 대학 학생이었다

서울 서대문구 신촌 대학가의 한 하숙집에 몰래 들어가 여성 속옷을 훔친 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

23일 경찰에 따르면 서울 서대문경찰서는 이날 20대 남성 A 씨를 야간주거침입절도 혐의로 입건했다.

A 씨는 9일 서울 서대문구 연희동에 있는 한 하숙집에 몰래 들어가 여성 속옷 여러 장을 훔친 혐의를 받고 있는 것으로 전해진다.

그는 주민 신고를 받고 출동한 경찰에 현행범으로 체포됐다. 경찰 조사 결과 인근 대학에 재학 중인 학생으로 알려졌다.

경찰은 구체적인 사건 경위를 조사 중이다.
박성진 기자 psjin@donga.com
