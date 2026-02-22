외교부 경고에도…“승리는 우리의 것” 현수막 건 러 대사관

주한 러시아대사관이 러시아의 우크라이나 침공 4주년을 앞두고 대사관 건물 외부에 러-우 전쟁 승리를 기원하는 내용의 선전물을 내걸어 논란이 일고 있다. 정부가 우려를 전달하며 철거를 요구했지만 대사관은 철거를 거부하고 있는 것으로 알려졌다.
22일 외교부 등에 따르면 주한 러시아대사관은 최근 서울 중구 정동에 위치한 대사관 건물 벽면에 러시아 삼색기를 배경으로 러시아어로 ‘승리는 우리의 것이다’라고 적힌 대형 현수막을 게시했다. 해당 문구는 제2차 세계대전 당시 소련의 구호로 쓰였던 것으로, 최근 러시아에서는 우크라이나 침공을 정당화하는 데 활용되고 있다.
정부는 러시아의 우크라이나 침공이 불법이며, 북한과 러시아 간 군사협력은 유엔헌장 및 안전보장이사회 결의 위반이라는 입장이다. 이런 상황에서 러시아대사관이 러-우 전쟁 승리를 기원하는 것으로 해석될 수 있는 선전물을 내건 것은 주재국에 대한 외교적 결례라는 지적이 나온다.
외교부는 이 같은 우려를 러시아대사관 측에 전달하고, 현수막 철거를 요구한 것으로 알려졌다. 그러나 대사관은 한국 정부의 경고에도 현수막을 철거하지 않고 있다. 외교공관에 대한 불가침을 규정한 ‘비엔나 협약’에 따라 정부가 러시아대사관에 현수막 철거를 강제하기는 어려운 상황이다.
더구나 게오르기 지노비예프 주한 러시아대사는 최근 대사관 주최 행사에서 한국 기자들에게 “북한군의 러시아 파병 위대함을 잊지 않겠다”고 말해 구설수에 오르기도 했다. 한국 주재 대사가 한국과 군사적 대치 중인 북한군의 군사적 역할에 대해 공개적으로 감사를 표시하는 것이 적절치 않다는 비판이 나온다.
이런 상황에서 러시아대사관은 지난해와 마찬가지로 러-우 전쟁 4주년을 맞아 24일 대사관 인근에서 우크라이나 침공을 지지하는 집회를 개최할 것으로 알려졌다. 외교부 당국자는 “향후 예정된 집회 등과 관련해서도 동향을 면밀히 주시하면서 대응해 나갈 것”이라고 밝혔다.
이윤태 기자 oldsport@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0