광명 충훈대교 하부도로 23일부터 전면 통제…“옹벽 D등급 판정, 안전 우선”

안양 공공하수처리시설 진입로 이용 불가
상부 이어 하부까지 추가 조치
옹벽 철거 후 전면 재시공 계획
경기 광명시와 안양시를 잇는 충훈대교의 하부도로가 안전상의 이유로 전면 통제된다. 지난달 상부도로 일부 구간 통제에 이은 추가 조치로, 인근을 통행하는 운전자들의 주의가 요구된다.
광명시는 안양시가 이달 23일 오전 9시부터 광명시 일직동 546번지 일원의 충훈대교 하부도로를 전면 통제한다고 20일 밝혔다. 이번 조치에 따라 안양시 공공하수처리시설로 진입하는 도로 이용이 전면 중단된다.
이번 통제는 광명시가 지난달 실시한 정밀안전진단 결과를 반영한 것이다. 진단 결과, 충훈대교 접속도로 우측의 보강토옹벽이 긴급한 보수와 보강이 필요한 ‘D등급’ 판정을 받았다.
이에 광명시는 지난달 28일 상부도로 4차로 중 안양 방향 2개 차선과 보도 구간을 우선 통제했다.
광명시로부터 진단 결과를 전달받은 안양시는 추가 점검을 통해 구조물 하부 구간 역시 선제적 안전 확보가 필요하다고 판단해 이번 하부도로 전면 통제 결정을 내렸다.
해당 구간은 평소 안양시 공공하수처리시설 진입도로에서 유턴하는 차량이 많은 곳이다.
광명시는 운전자들의 혼란을 줄이기 위해 주요 지점에 안내 현수막을 설치하고, 티맵이나 카카오내비 등 주요 내비게이션 업체에 우회 정보를 반영하도록 조치할 예정이다.
광명시는 이달 초 전문가 자문을 거쳐 문제가 된 보강토옹벽을 완전히 철거한 뒤 전면 재시공한다는 계획을 세웠다.
박승원 광명시장은 “시민의 안전을 지키기 위해 철저한 안전 관리 아래 전면 재가설 공사를 추진하겠다”라며 “통행에 다소 불편이 따르더라도 안전을 위한 필수적인 조치인 만큼 시민 여러분의 적극적인 협조를 부탁드린다”라고 말했다.
