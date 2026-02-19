檢 분실 400억대 비트코인 돌아왔다…“동결되자 범인이 이체한 듯”

19일 대검찰청에 따르면 광주지검은 앞서 분실됐던 비트코인 320.88개가 지난 17일 오후 8시 6분경 검찰 지갑으로 이체된 사실을 확인했다. 광주지검은 추가 도난 가능성을 차단하기 위해 해당 비트코인을 사흘 동안 두 차례에 걸쳐 보안성이 확보된 국내 코인 거래소 지갑으로 옮겼다.
문제의 비트코인은 올해 1월 16일 도난 사실이 확인됐다. 광주지검은 수사 과정에서 압수해 보관 중이던 비트코인 320.88개가 모두 사라진 사실을 뒤늦게 파악했다.
이 비트코인은 광주경찰청이 2021년 불법 도박사이트 운영자의 딸 이모 씨(36·수감 중)를 수사하는 과정에서 압수한 물품이다. 당시 경찰은 비트코인 1796개가 들어 있는 전자지갑을 확보했다. 그러나 한 번에 전송할 수 있는 수량이 제한돼 320개만 먼저 다른 지갑으로 옮겼고, 다음 날 나머지 1476개를 전송하려 했을 때는 이미 비트코인이 사라진 상태였다.
광주지검은 이후 2023년 1월 경찰로부터 남아 있던 비트코인 320.88개를 넘겨받아 보관해 왔다. 그러다 올해 초 해당 비트코인이 전량 사라진 사실을 확인한 것이다.
검찰은 도난 사실을 인지한 직후 국내외 코인 거래소 50여 곳에 대해 동결 조치를 요청하고, 비트코인이 최종 이체된 지갑을 특정해 실시간 모니터링을 진행했다. 검찰은 이 과정에서 범인이 비트코인을 현금화할 수 없게 되자 심리적 압박을 느끼고, 해당 비트코인을 다시 이체한 것으로 보고 있다.
검찰은 해당 비트코인이 피싱 사이트를 통해 외부로 유출됐을 가능성을 염두에 두고 수사를 이어가는 한편, 내부 공모 가능성도 배제하지 않은 채 감찰을 병행하고 있다. 검찰 관계자는 “회수된 비트코인 도난 사건의 전모를 끝까지 규명해 책임 소재를 명확히 하겠다”고 밝혔다.
