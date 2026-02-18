현대그린푸드 단체급식장서 ‘빕스’ ‘만석닭강정’ 맛본다

앞으로 현대그린푸드가 운영하는 단체급식 사업장에서 ‘빕스’, ‘만석닭강정’ 등 외식 브랜드 메뉴를 맛볼 수 있게 된다.
현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 전국 단체급식 사업장에서 외식 브랜드나 셰프와 협업해 이색 메뉴를 선보이는 ‘H-로드트립’을 운영한다고 18일 밝혔다. 협업 대상 브랜드를 지난해 75개에서 올해는 100여 개로 늘린다.
기존 ‘유가네닭갈비’, ‘프랭크버거’ 등 프랜차이즈 브랜드에 더해 ‘빕스’, ‘만석닭강정’ 등 브랜드가 새로 추가된다. 최근 요리 경연 프로그램에 출연한 김호윤 셰프, 전 메이저리거 김병현의 독일식 소시지 전문점 ‘메쯔거49’ 등과의 협업도 추진한다.
현대그린푸드는 “협업 메뉴를 제공하는 날에는 구내식당 이용률이 평균 7~10%가량 높아졌다”며 “최근 ‘런치플레이션(런치+인플레이션)’으로 단체급식 이용객이 늘면서 다양해진 취향과 눈높이를 충족시키기 위해 협업을 강화했다”고 밝혔다.
