현대그린푸드 단체급식장서 ‘빕스’ ‘만석닭강정’ 맛본다

(기사와 관련없는 자료사진) 현대백화점 직원들이 서울 강남구 본사 구내 식당에서 특별 메뉴로 제공된 ‘AI 깐부 콜라보 세트’를 먹고 있다. 현대그린푸드 제공
앞으로 현대그린푸드가 운영하는 단체급식 사업장에서 ‘빕스’, ‘만석닭강정’ 등 외식 브랜드 메뉴를 맛볼 수 있게 된다.

현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드는 전국 단체급식 사업장에서 외식 브랜드나 셰프와 협업해 이색 메뉴를 선보이는 ‘H-로드트립’을 운영한다고 18일 밝혔다. 협업 대상 브랜드를 지난해 75개에서 올해는 100여 개로 늘린다.

기존 ‘유가네닭갈비’, ‘프랭크버거’ 등 프랜차이즈 브랜드에 더해 ‘빕스’, ‘만석닭강정’ 등 브랜드가 새로 추가된다. 최근 요리 경연 프로그램에 출연한 김호윤 셰프, 전 메이저리거 김병현의 독일식 소시지 전문점 ‘메쯔거49’ 등과의 협업도 추진한다.

현대그린푸드는 “협업 메뉴를 제공하는 날에는 구내식당 이용률이 평균 7~10%가량 높아졌다”며 “최근 ‘런치플레이션(런치+인플레이션)’으로 단체급식 이용객이 늘면서 다양해진 취향과 눈높이를 충족시키기 위해 협업을 강화했다”고 밝혔다.

김다연 기자 damong@donga.com
