헐크도 끊었다…트럼프 후원 반대 ‘큇GPT’ 운동 확산

미국에서 오픈AI의 생성형 인공지능(AI) ‘챗GPT’ 유료 구독을 취소하자는 ‘큇GPT(Quit GPT)’ 운동이 확산되고 있다. 오픈AI 경영진이 도널드 트럼프 미국 대통령에 거액을 후원했다는 사실이 알려졌고, 불법 이민자에 대한 강경 단속으로 논란이 된 미 이민세관단속국(ICE)이 챗GPT를 업무에 사용하고 있다는 게 알려졌기 때문이다.
17일(현지시간) X와 인스타그램 등 주요 소셜네트워크서비스(SNS)에서는 ‘큇GTP’를 인증하거나 독려하는 게시물이 대거 올라오고 있다. 캠페인 공식 홈페이지에는 ‘Quit GPT’라는 구호와 함께 구독 해지를 독려하는 문구가 게시돼 있다. 참여자는 이메일을 기재한 뒤 구독 취소와 보이콧 동참 여부를 체크하도록 돼 있다. 주최 측은 현재까지 70만 명 이상이 홈페이지와 SNS를 통해 보이콧을 선언했다고 주장했다.
특히 이 캠페인은 ‘반(反)트럼프 움직임’과 맞물려서 영향력이 커지는 모양세다. 앞서 그레그 브록먼 오픈AI 사장은 지난해 트럼프 대통령을 지지하는 슈퍼팩(SuperPAC·특별정치활동위원회)에 2500만 달러(약360억 원)을 후원한 사실이 알려졌다. 또 미 국토안보부에 따르면 ICE는 채용 과정에서 지원자 이력서 검토에 챗GPT를 사용하고 있다.
영화 ‘어벤저스’에서 헐크 역을 맡은 마크 러팔로는 인스타그램에 보이콧을 촉구하는 글을 올렸다. 스콧 갤러웨이 뉴욕대 교수와 ‘휴먼카인드’의 저자인 뤼트허르 브레흐만 등도 동참했다. 정보기술(IT) 업계에서는 구글의 ‘제미나이’가 최근 챗GPT 못지 않은 기능을 선보이는 상황에서 챗GPT에 대한 구독 취소운동이 이어질 경우 오픈AI의 매출과 브랜드 이미지에 상당한 타격을 줄 것이란 전망이 나온다.
