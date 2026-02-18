‘대부’ 로버트 듀발 별세…NBC “美영화사 길이 남을 명연기”

영화 ‘대부’ 시리즈와 영화 ‘지옥의 묵시록’ 등으로 알려진 미국 할리우드 배우 로버트 듀발(사진)이 세상을 떠났다. 향년 95세.
고인의 배우자인 루치아나 듀발은 16일(현지 시간) 자신의 소셜미디어를 통해 “어제 나의 사랑하는 남편이자 소중한 친구, 우리 시대의 위대한 배우 가운데 하나였던 이와 작별을 고했다”라며 “로버트는 집에서 사랑하는 사람들에게 둘러싸인 채 평화롭게 세상을 떠났다”고 밝혔다. 구체적인 사인은 공개되지 않았다.
1931년 미 샌디에이고에서 태어난 고인은 대학에서 연극 전공 뒤 뉴욕 예술극장 게이트웨이 플레이하우스에서 배우로 데뷔했다. 6·25 전쟁 직후인 1954년경 한국에서 미 육군으로 복무했다.
영화는 1962년 ‘앵무새 죽이기’로 데뷔했으며, 1972년 ‘대부’에서 콜레오네 마피아 콜레오네 가문의 변호사 톰 헤이건 역으로 세계적인 명성을 얻었다. ‘지옥의 묵시록’과 ‘폴링 다운’, ‘딥 앰팩트’ 등 다양한 작품에서 꾸준히 인상적인 연기를 펼쳤다.
고인은 총 7차례 아카데미상 후보에 올랐으며, 알코올 의존증 가수 역할을 맡은 영화 ‘텐더 머시스’로 1984년 아카데미 남우주연상을 수상했다. 2007년엔 서부극 ‘브로큰 트레일’로 에미상 남우주연상도 받았다. 미 NBC방송은 “다재다능한 연기로 미 영화사에 길이 남을 명연기를 펼쳤던 배우”라고 평했다.
김태언 기자 beborn@donga.com
