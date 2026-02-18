머스크 태극기 내걸며 “韓반도체 인재들, 테슬라로 오라”

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 우리나라 반도체 인력을 모집하는 채용 게시글을 소셜미디어에 올렸다.
그는 게시글에 다수의 태극기 이모티콘과 함께 “만약 당신이 한국에 있고 반도체 설계와 제조 또는 인공지능(AI) 소프트웨어 분야에서 일하고 싶다면 테슬라에 합류하라”고 썼다.
머스크는 17일(현지 시간) X를 통해 이같이 밝혔다. 그는 테슬라코리아의 채용 공고를 자신의 X 계정에 리트윗하기도 했다.
앞서 테슬라코리아는 전날 AI 칩 설계 엔지니어 채용 공고를 냈다. 테슬라코리아는 채용 공고에서 “세계에서 가장 높은 생산량을 기록할 AI 칩 아키텍처 개발을 목표로 한다”며 “AI 칩 개발 인력을 모집한다”고 밝혔다.
지원자는 자신이 해결한 가장 어려운 기술적 문제 3가지를 제출해야 한다고 덧붙였다. 해당 공고는 ‘테슬라 AI’ 계정을 통해서도 공유됐다. 머스크는 이 게시물에 직접 댓글을 달아 한국 인재의 지원을 독려했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
