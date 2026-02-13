곽재선 KGM 회장, 북 콘서트로 소통 경영 행보

KG모빌리티(이하 KGM)는 곽재선 회장이 설 명절을 앞두고 자신의 저서 ‘곽재선의 창’ 북 콘서트를 개최하고 임직원들과 소통하는 뜻 깊은 시간을 가졌다고 13일 밝혔다.
이날 오전 평택 본사 디자인센터에서 열린 저자와의 만남 시간에는 KGM 곽재선 회장을 비롯해 황기영 대표이사와 임직원 100여 명이 참석했다. 이번 행사는 사전 신청 단계부터 많은 임직원들이 관심을 보였다.
북 콘서트는 자유로운 분위기의 토크 콘서트 형식으로 진행돼 △곽재선의 창에 대한 실시간 퀴즈와 정답을 맞춘 임직원에 대한 시상을 시작으로 △책 관련 궁금한 내용을 사전에 전달 받아 사회자와 곽재선 회장이 대담 형식으로 진행하는 Q&A △집필 배경과 핵심 메시지에 대한 특강 등의 순으로 이어졌다.
특히 이번 저서는 지난 2013년 첫 출간한 ‘간절함이 열정을 이긴다’에 이은 두 번째 책으로 서문에 “좋은 선배이고, 지혜로운 어른 이어야 하겠다”라는 문구로 집필 의도를 담고 있으며, 삶으로써 의지를 증명해온 저자의 경험을 통해 독자들에게 인생 선배로서의 경륜과 지혜를 고스란히 녹여내고 있다.
곽재선 회장은 인사말을 통해 저서 내용 중 지혜와 지식 문구를 인용하며 ”지혜는 내 판단과 생각이 틀렸을 수도 있다라고 생각하는 것으로 그렇게 하면 지혜를 얻을 수 있고, 고민은 지혜로부터 나오는 것”이라며 “삶의 지혜를 통해 살아가면서 성숙해지고 발전하는 사람이 돼야 한다”고 당부했다.
