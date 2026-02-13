티파니 영·뱀뱀, 커머스 경쟁 프로그램 ‘엑스 더 리그’ MC 낙점

그룹 소녀시대 출신 겸 배우 티파니 영과 그룹 갓세븐 뱀뱀이 신규 예능 ‘엑스 더 리그(X THE LEAGUE)’ MC로 낙점됐다.
엑스 더 리그는 9개국 32명의 글로벌 셀러들이 실제로 상품을 판매하며 경쟁하는 프로그램이다. 셀러들이 직접 상품을 소개하고 판매하면 팬들이 구매한 실적이 점수로 환산되어 순위가 매겨진다고 한다. 단순히 응원하는 게 아니라 실제 구매가 승부를 결정하는 방식이다.
참여 셀러들은 총 2억 명 이상의 글로벌 팬덤과 연간 약 4000억 원 규모의 구매력을 보유하고 있다고 알려졌다. 각 셀러의 판매 전략과 경쟁 과정이 프로그램으로 제작된다.
라라스테이션과 KT ENA가 공동 제작하고 글로벌 OTT 플랫폼을 통해 7월 말 방영될 예정이다. 제작은 2월 26일 첫 촬영을 시작으로 3월 23일부터 실제 판매가 시작되며 약 4개월간 진행될 예정이다.
라라스테이션 관계자는 “커머스를 팬덤과 콘텐츠가 결합된 경쟁 구조로 만든 새로운 포맷”이라면서 “글로벌 셀러, 브랜드, 팬이 함께 참여하는 커머스 생태계를 만들 것”이라고 말했다.
KT ENA 측은 “엔터테인먼트와 커머스를 결합한 콘텐츠가 될 것”이라고 전했다.
