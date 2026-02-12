농협, 설맞이 ‘농심천심’ 소비 캠페인 전개

농협중앙회가 설 명절을 앞두고 우리 농산물 소비 촉진을 위한 대국민 캠페인에 나섰다.
농협중앙회는 NH도농상생국민운동본부(대표 장문찬)와 함께 12일 서울역에서 귀성객을 대상으로 농심천심 우리 농산물 소비 활성화 캠페인을 실시했다.
이번 캠페인은 재배면적 증가와 수요 감소로 어려움을 겪고 있는 샤인머스캣 농가를 지원하기 위해 마련됐다. 농협은 서울역을 찾은 귀성객들에게 샤인머스캣 7000송이를 나누며 우리 농산물의 품질과 우수성을 알리고 소비 확대 동참을 당부했다.
행사 현장에서는 우리 쌀 소비 촉진을 위한 즉석 쌀밥 나눔 행사도 함께 진행됐다. 이를 통해 아침밥 먹기 운동을 확산시키는 한편, 지역 균형 발전 재원 마련을 위한 ‘고향사랑기부제’ 홍보도 병행하며 정책 연계 효과를 높였다.
농협은 올해 농산물 수급 불안과 가격 하락 등으로 어려움을 겪는 농가 지원을 위해 소비 촉진과 나눔 활동을 결합한 ‘농심천심’ 캠페인을 연중 추진할 계획이다.
이광수 농협중앙회 농업농촌지원본부 상무는 “우리 농산물 소비 활성화 캠페인이 농가에 실질적인 도움이 되기를 바란다”며 “앞으로도 농협은 농업인의 곁에서 위기를 함께 극복할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0