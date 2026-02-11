하이모, 여성 취약계층·청소년에 기부금 3000만원 전달

맞춤가발 전문 기업 하이모는 국제개발협력 NGO인 지파운데이션과 협력해 여성 취약계층과 청소년을 위한 기부금 3000만 원을 전달했다고 11일 밝혔다. 해당 기부금은 지파운데이션의 생리대 지원 사업에 활용됐다. 이번 후원은 경제적 어려움으로 평소 위생용품 구매에 부담을 느끼는 이들에게 실질적인 도움을 제공하고 건강한 일상을 지원하기 위해 마련됐다.
하이모는 인류 사회에 공헌한다는 경영 철학을 바탕으로 경영진부터 임직원까지 전 구성원이 참여하는 지속적인 사회 공헌 활동을 진행하고 있다. 2000년부터 환아 무료 가발 지원 ‘러브헤어 캠페인’을 이어왔다. 사회복지공동모금회(사랑의열매) 및 법정기부금단체 바보의 나눔과 연계한 정기 기부 활동, 취약계층 청소년 교육 지원, 연탄 기부, 재해 복구 성금 후원 등 다양한 분야에서 꾸준한 나눔 활동을 펼쳤다.
하이모 관계자는 “전 임직원이 기부를 일상적인 기업문화로 실천하며 나눔의 가치를 지속적으로 실현 중이며, 앞으로도 도움이 필요한 지역사회와의 상생을 위해 실질적인 지원을 이어가는 기업으로서 사회적 책임을 다할 것”이라고 말했다.
