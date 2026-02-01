기안84, 크라잉넛 한경록 반전 집에 깜짝…“저항 정신 안 보여”

6일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’에서는 한국 인디 록의 역사 크라잉넛의 베이시스트 한경록이 함께했다.
한경록의 반전 하우스가 공개됐다. 감각적인 소품들과 집안을 환히 밝혀주는 다양한 조명 등 한경록의 취향으로 가득한 깔끔한 인테리어에 모두가 놀라는 모습으로 눈길을 끌었다. 특히 기안84는 “홍대 반지하 살 줄 알았는데?”라며 집에 병이 깨져있거나 벽에 뚫린 자국들이 있을 줄 알았다고 너스레를 떨었다. 더불어 기안84는 “집에서 저항 정신이 안 보이는데요?”라고 해 웃음을 안겼다.
한경록은 “원래 홍대에서 20년 정도 살았다”라며 “집밖에만 나가면 놀이동산처럼 매일 파티고, 너무 재밌었다”라고 홍대에서 오래 거주했다고 밝혔다. 이어 한경록은 “활동까지 하면 30년 만에 홍대를 처음 벗어나서 자발적인 유배 느낌으로 거처를 옮겼다”라며 “고양시에 이사 온 지 7개월 정도 됐다”라고 전했다.
한경록은 홍대에서 태어난 고향보다 오래 살았다며 원래는 서울 동부 이촌동 출신이라고 덧붙였다.
한편, MBC 예능 프로그램 ‘나 혼자 산다’는 독신 남녀와 1인 가정이 늘어나는 세태를 반영해 혼자 사는 유명인들의 일상을 관찰 카메라 형태로 담은 다큐멘터리 형식의 예능 프로그램으로 매주 금요일 오후 11시 10분에 방송된다.
