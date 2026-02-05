NCT 지성, 생일 맞아 삼성서울에 2억5000만원 기부

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 5일 16시 03분

그룹 NCT DREAM(엔시티 드림, NCT 드림) 지성이 14일 오전 서울 송파구 롯데시네마 월드타워에서 가진 정규 5집 ‘Go Back To The Future’(고 백 투 더 퓨처) 발매 기념 제작 발표회에서 포즈를 취하고 있다. 2025.7.14/뉴스1
삼성서울병원은 5일 아이돌 그룹 NCT의 멤버 지성(사진)이 자신의 생일을 맞아 2억5000만 원을 기부했다고 밝혔다. 지성은 “팬덤 시즈니가 보내준 사랑과 응원 덕분에 나눔에 동참할 수 있었다”며 “작은 보탬이지만 의학 기술 연구에 도움이 돼 많은 분들이 아픔 없이 행복한 삶을 살아갈 수 있기를 바란다”고 말했다. 삼성서울병원은 후원금을 췌장암 연구에 사용할 예정이다.
조유라 기자 jyr0101@donga.com
