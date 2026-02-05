삼진어묵, 물어묵 매장 신세계아울렛 시흥점 신규 오픈

삼진어묵이 경기도 시흥시에 있는 신세계 프리미엄아울렛 시흥점에 신규 매장을 정식 오픈했다고 5일 밝혔다.
삼진어묵 신세계아울렛 시흥점은 약 22평 규모로, 아울렛 1층 테이스트빌리지에 자리 잡았다. 기존 어묵 매장에서 한층 확장된 식경험을 제안하며 고객의 취향에 따라 육수와 어묵, 토핑을 선택해 즐길 수 있도록 구성한 것이 특징이다.
삼진어묵은 매장 오픈을 기념해 오픈일부터 16일까지 할인 혜택 등 프로모션을 진행할 예정이다.
이유환 삼진어묵 매장사업부문 부문장은 “앞으로도 오프라인 매장을 중심으로 고객 경험을 강화하는 다양한 시도를 이어갈 것”이라고 말했다.
삼진어묵은 중소벤처기업부에서 주최하는 ‘2024 대한민국 100년 기업’에서 ‘중소벤처기업부장관상’을 수상한 바 있다. ‘제27차 한국산업의 브랜드파워조사(K-BPI)’에서 수산가공식품 부문 5년 연속 1위 브랜드 및 ‘2025년 브랜드 고객충성도 대상’ 어묵 부문 1위로 선정되기도 했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
