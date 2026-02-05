장동혁, 홍익표 만나 “李대통령과의 영수회담 기대”

국민의힘 장동혁 대표가 5일 홍익표 대통령정무수석비서관을 만나 영수 회담을 재차 제안했다. 장 대표는 “지금이라도 제1야당 대표와 대통령이 한자리에서 머리를 맞대고 국정전반을 논의할 수 있는 자리가 마련됐으면 한다”고 밝혔다.
장 대표는 이날 국회에서 홍 수석의 접견을 받고 “국회는 여야가 강대강 대치 국면으로 가지만, 정무수석이 제1야당 대표를 만나면서 국회에서도 협치와 대화의 물꼬가 트이지 않을까(라고 생각한다)”며 이같이 말했다.
그는 “어제 대표연설 통해 다시 한번 영수회담을 제안한 바가 있다”며 “대통령께서 한자리에서 여러 논의를 할 수 있는 자리를 마련해주셨는데, 그 자리엔 참석하지 못했던 점들에 대해서 유감스럽게 생각한다”고도 했다.
장 대표는 이날 행정통합논의와 청년 등 정책을 위해 영수회담이 필요하다는 점을 강조했다. 그는 “지금 행정통합논의 진행되고 있는데 지방선거를 앞두고 너무 숨가쁘게 추진하다보면 알멩이가 빠질 수 있다”며 “제대로 된 지방분권을 실현하겠다는 목적을 달성할 수 없을지도 모른다”고 지적했다.
그는 또 “미래 산업, 청년, 대한민국의 미래를 새롭게 설계하는 측면에서 여러 정책 고민을 함께 풀어갈 부분도 있다”며 “여야정이 함께 이 문제를 풀어가는 출발점으로서 영수회담 이뤄질수 있기를 기대한다”고 덧붙였다.
장 대표의 발언에 홍 수석은 “앞선 두 가지 모두 너무나 당연한 말씀”이라며 “행정통합과 미래산업, 청년일자리 문제야말로 정부와 국회가 해결해야 할 가장 중요한 문제”라고 화답했다. 이어 “여러 제언을 주시면 잘 전달하고 대통령께도 말씀드려 수용할 수 있는, 정부와 국회가 함께할 수 있는 (방안을) 꼼꼼하게 잘 살피겠다”고 말했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0