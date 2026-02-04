복권기금, 저소득층 난방 지원

연일 이어지는 한파와 에너지 가격 상승으로 난방비 부담이 커지는 가운데, 복권기금이 저소득층의 겨울나기를 지원하는 에너지 복지사업에 힘을 보태고 있다.
복권기금은 기후에너지환경부 산하 한국에너지재단이 운영하는 ‘저소득층 에너지 효율 개선 지원사업’을 2023년부터 지속적으로 지원하고 있다. 해당 사업은 노후 보일러 교체와 단열·창호 보강 등을 통해 취약계층의 주거 에너지 효율을 높이고 난방 환경을 개선하는 것이 핵심이다.
사업 시행 이후 매년 약 3만 가구의 주거 에너지 환경이 개선됐다. 실제로 난방 지원을 받은 가구의 에너지 사용량은 평균 22% 이상 감소한 것으로 나타났다. 이는 난방비 절감 효과뿐 아니라 온실가스 감축을 통한 환경 보호 측면에서도 의미 있는 성과로 평가된다.
올해는 저소득층 에너지 효율 개선 지원사업 예산 가운데 900억 원이 난방사업비로 배정됐으며, 전액 복권기금으로 충당된다. 이를 통해 약 3만7000가구와 15개 사회복지시설을 대상으로 고효율 보일러 설치와 단열 개선 공사가 추진될 예정이다.
한국에너지재단 관계자는 “에너지 가격 상승과 한파로 저소득 취약계층의 부담이 커지고 있다”며 “복권기금을 활용한 에너지 효율 개선을 통해 보다 안전하고 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 지원을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.
기획예산처 복권위원회 관계자 역시 “복권 판매 수익금의 약 41%가 복권기금으로 조성돼 에너지 복지, 주거환경 개선 등 국민 생활과 밀접한 분야에 활용되고 있다”며 “앞으로도 공익성이 높은 사업을 통해 복지 사각지대 해소와 지속 가능한 사회 구현에 기여하겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
