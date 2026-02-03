농협경제지주, 흑석종합사회복지관에 우리 축산물 꾸러미 전달

농협경제지주는 안병우 대표이사를 비롯한 임직원들이 서울 동작구 흑석종합사회복지관을 찾아 우리 축산물 꾸러미 200세트를 전달했다고 3일 밝혔다.
이번 나눔은 농협경제지주와 사단법인 나눔축산운동본부가 공동으로 추진하는 새해맞이 따뜻한 동행·행복한 나눔 캠페인 일환으로, 범농협 계열사와 전국 사무소가 참여하는 릴레이 사회공헌 활동이다.
안병우 대표이사는 “범농협 릴레이 사회공헌으로 진행된 이번 나눔이 추운 겨울을 보내는 이웃들에게 조금이나마 도움이 되길 바란다”며 “농협은 앞으로도 우리 축산물 소비 촉진과 연계한 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.
농협경제지주와 나눔축산운동본부는 그동안 △축산물 꾸러미 나눔 △한방 의료봉사 △후계축산인 장학금 지원 △재난지역 긴급 지원 등 축산업의 공익적 가치를 확산하기 위한 사회공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
