재경부 2차관에 허장 수은 ESG 위원장

  • 동아일보

허장 재정경제부 2차관. 청와대 제공
이재명 대통령이 2일 재정경제부 2차관에 허장 한국수출입은행 ESG 위원장을 임명했다.

청와대 강유정 대변인은 이날 브리핑에서 “수출과 환율을 안정적으로 관리하고 우리 경제를 한 단계 더 도약시킬 경제 정책을 입안하고 집행할 것으로 기대한다”며 이같이 밝혔다. 허 차관은 주경제협력개발기구(OECD) 대표부 공사, 기획재정부 개발금융국장, 국제경제관리관, 국제통화기금(IMF) 상임이사 등을 지냈다.

차관급인 우주항공청장에는 오태석 한국과학기술기획평가원장이 발탁됐다. 오 청장은 국가과학기술자문회의 지원단장, 과학기술정보통신부 과학기술혁신조정관, 1차관 등을 지냈다.총리급인 국가물관리위원장에는 김좌관 현 부산가톨릭대 석좌교수가 임명됐다. 김 위원장은 부산·경남생태도시연구소 생명마당 이사장 등을 지낸 현장 환경운동가 출신이다.

장관급인 아시아문화중심도시조성위원장으로 ‘바위섬’의 가수 김원중 씨를 선임했다. 강 대변인은 “5·18민주화운동의 아픔을 담은 ‘바위섬’과 통일에 대한 민족의 염원을 담은 ‘직녀에게’라는 곡으로 대중에게 잘 알려져 친숙하다”고 소개했다.

박훈상 기자 tigermask@donga.com
