트럼프, 차기 연준 의장에 “금리 인하 안 하면 고소” 농담

도널드 트럼프 미국 대통령이 “케빈 워시 연방준비제도(Fed·연준) 의장 후보자가 금리를 내리지 않는다면 소송을 하겠다”고 밝혔다. 농담의 형식을 빌렸지만 금리를 인하하라는 뜻을 분명히 표시한 것이라는 해석도 나온다.
지난달 31일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 트럼프 대통령은 지난달 25일 워싱턴에서 열린 비공개 사교 클럽인 ‘알팔파(Alfalfa) 클럽’의 연례 만찬 연설에서 이같이 발언했다. 미국 정·재계 거물이 모이는 알팔파클럽의 연례 만찬 연설은 참석자를 대놓고 놀리고, 자기비하식 농담을 하는 것이 관례인 것으로 알려졌다.
이러한 관례를 고려한 듯 트럼프 대통령은 연설에서 공화당의 정통보수를 대표했던 밋 롬니 전 상원의원을 향해 ‘좌파’라고 언급했다. 또 존 로버츠 연방대법원장을 향해선 “난 그 사람 비위를 맞춰야 하는 입장”이라고 말하기도 했다.
실제로 이후 전용기인 에어포스원에서 관련 질문을 받은 트럼프 대통령은 “농담이었다”고 답했다. 그는 “워시에게 지명과 관련해 어떤 약속도 받아내지 않았다”며 “원했다면 그렇게 할 수도 있었겠지만, 그러지 않았다”고 강조했다.
이 때문에 미국 언론들도 워시 후보자가 금리를 내리지 않으면 법적인 조치를 취하겠다는 트럼프 대통령의 발언을 심각하게 받아들이지 않고 있다. 다만 그동안 트럼프 대통령이 제롬 파월 연준 의장을 향해 노골적으로 금리 인하를 요구하며 불만을 표출해왔다는 점에서 그의 ‘소송’ 발언에 뼈가 담겨 있다는 지적도 나온다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0