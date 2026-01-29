현대차 작년 역대 최대 매출…美관세로 영업이익은 20%↓

현대자동차가 지난해 역대 최대 매출을 기록했으나 미국발 관세 충격으로 4분기(10~12월) 영업이익은 40% 상당 꺾이고 말았다. 이와중에 도널드 트럼프 대통령이 지난해 11월 15%로 낮췄던 한국 차 관세를 최근 다시 25%로 올리겠다고 엄포를 놓으면서 올해도 현대차는 극심한 불확실성에 시달리게 됐다.
현대차는 29일 실적 발표에서 지난해 매출이 역대 연간 기준 최대인 186조2545억 원으로 전년 대비 6.3% 늘어났다고 밝혔다. 하이브리드차(HEV) 등 고부가가치 차종의 판매 호조와 원화 약세에 따른 환차익 등의 영향이다. 전날 실적을 발표한 기아와 합산하면 매출액이 무려 300조3954억 원에 이른다. 양사 합산 매출액이 300조 원을 넘어선 것은 처음이다.
글로벌 판매 대수는 전년과 비슷한 413만8389대다. 하지만 영업이익은 11조4679억 원으로 전년 대비 19.5% 감소했다. 특히 이 중 자동차 부문 영업이익은 7조3590억 원으로 33.6%나 급감했다.
영업이익 급감의 주된 원인은 트럼프 행정부가 외국 자동차에 부과한 품목관세 부담이었다. 지난해 4월 3일부터 10월 말까지 7개월간 한국산 자동차에는 25% 관세가 적용됐다. 지난해 11월부터 관세 15%가 적용됐지만 이미 25% 관세율로 미국에 들여온 재고가 쌓여있었던 까닭에 4분기에도 관세영향권을 벗어나지 못했다.
실제로 현대차의 지난해 4분기 연결 기준 영업이익은 전년 동기 대비 39.9% 급감한 1조6954억 원에 그쳤다. 현대차의 분기 영업이익이 1조 원대로 내려온 건 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 사태가 있던 2022년 3분기(7~9월) 이후 처음이다. 당초 분기 영업이익이 2조5000억 원에서 3조 원 사이일 거란 투자 시장 전망치에 한참 미치지 못했다.
현대차가 미국 관세로 인해 입은 영업손실은 지난해 4분기 1조4610억 원 등 연간 4조1100억 원으로 집계됐다. 전날(28일) 실적을 발표한 기아의 손해(3조930억 원)까지 합치면 현대차·기아가 관세로 인해 본 손실만 총 7조 원을 훌쩍 넘는다. 기아도 지난해 창사 이래 최대 매출(114조1410억 원)을 기록했으나 미국발 관세 충격으로 영업이익은 28.3% 감소했다.
미국의 관세 재인상 예고에 올해 역시 매출은 늘어도 수익성은 악화될 수 있다는 우려가 나온다. 이승조 현대차 재경본부장(부사장)은 “작년과 비슷한 수준의 관세 영향이 있을 것이고, 작년에 계획했던 컨틴전시 플랜(비상 대응 계획)도 그대로 유지할 방침”이라고 밝혔다.
현대차는 올해 연간 판매 목표는 지난해 판매치와 크게 차이 나지 않는 수준(415만8300대)으로 설정했다. 올해 투자 계획은 17조8000억 원 규모다. 특히 이 중 연구개발(R&D) 비용에 전년보다 21% 많은 7조4000억 원을 투자할 계획이다.
