美연준, 트럼프 압박에도 금리 동결…연 3.5~3.75%

미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 28일(현지 시간) 기준금리를 3.50∼3.75%로 동결했다. 연준은 지난해 9월과 10월, 12월에 연속으로 0.25%포인트씩 3차례 연속으로 기준금리를 내렸다.
AP통신에 따르면 연준은 전날부터 이날까지 이틀간 열린 올해 첫 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 후 이같이 기준금리를 유지하기로 결정했다고 밝혔다. 제롬 파월 연준 의장은 기자회견에서 “경제 전망이 지난해 12월 회의 이후 분명히 개선됐다”며 “이는 장기적으로 고용 증가를 촉진할 것”이라고 밝혔다.
AP통신은 “경제가 건전한 속도로 성장하고 있고, 실업률이 안정세를 보이는 상황에서 연준이 추가 금리 인하를 서두를 이유가 없었다고 판단했다”고 분석했다. 연준도 성명을 통해 “고용 증가는 여전히 낮은 수준이며, 실업률은 안정화 조짐을 보이고 있다”며 “인플레이션은 다소 높은 수준을 유지하고 있다”고 금리 동결 배경을 설명했다.
연준의 금리 동결 결정으로 파월 의장은 또 한번 금리 인하를 지속적으로 요구해왔던 도널드 트럼프 미국 대통령의 비판에 시달릴 것으로 보인다. 연준의 기준금리 인하는 주택담보대출, 자동차 대출, 기업 대출 등의 차입 비용을 낮추는 경향이 있다. 트럼프 대통령은 전날 아이오와주에서 열린 경제 연설에서 “파월 의장의 후임을 곧 발표할 것”이라고 밝혔다. 또 새 의장 체제에서 “금리가 크게 내려가는 걸 보게 될 것”이라고 했다.
실제로 이번에도 연준의 금리 결정은 만장일치를 이루지 못했다. 투표권을 가진 12명의 위원 가운데 파월 의장 등 10명은 금리 동결 조처에 찬성했다. 하지만 트럼프 대통령이 임명한 스티븐 마이런 이사와 트럼프 대통령이 차기 연준 의장 후보로 고려 중인 크리스토퍼 월러 이사 등 2명은 회의에서 0.25%포인트 인하를 선호하며 금리 동결에 반대했다.
한편 연준의 이번 결정으로 한국(2.50%)과 미국의 금리 차는 상단 기준 1.25%포인트를 유지하게 됐다. 한국은행은 이달 15일 금융통화위원회의 통화정책방향 회의에서 5차례 연속으로 기준금리를 2.50%로 동결했다.
