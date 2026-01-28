NH농협은행, 2026년 정보보호 실천 결의… 중장기 전략 ‘LINK 2028’ 본격 가동

NH농협은행이 정보보호 체계 강화를 위한 중장기 전략을 본격 추진한다.
NH농협은행 정보보호부문은 경기도 의왕시 통합 IT센터에서 ‘2026년 정보보호 실천 및 사업추진 결의대회’를 열고, 정보보호·윤리경영 실천 의지를 다졌다고 28일 밝혔다.
이번 결의대회는 NH농협은행이 지난 4년간 축적해 온 정보보호 성과를 점검하고, 지난해 수립한 정보보호 중장기 전략 ‘LINK 2028’의 성공적인 이행을 다짐하기 위해 마련됐다.
NH농협은행은 지난해까지 4년 연속 정보보호 상시평가 최고등급(S등급)을 유지하며 안정적인 보안 역량을 입증해 왔다. 급변하는 디지털 환경에 선제적으로 대응하기 위해 ‘혁신과 신뢰를 연결해 미래를 여는 디지털 뱅크’를 목표로 한 중장기 정보보호 전략 ‘LINK 2028’을 수립하고, 올해부터 본격적인 실행에 착수했다.
LINK 2028은 2026년부터 2028년까지 ▲디지털 혁신 선도 ▲통합적 거버넌스 ▲능동적 위협 제거 ▲고객 신뢰 제고 등 4대 추진 전략 아래 16개 핵심 과제를 단계적으로 추진하는 정보보호 마스터플랜이다.
이날 행사에 참석한 정보보호부문 임직원들은 ▲철저한 정보보호 체계 구축 ▲전 임직원이 함께하는 고객정보 보호 실천 문화 정착 ▲법규 준수를 통한 윤리경영 실천을 핵심 과제로 결의했다. 이를 통해 ‘고객정보 유출 제로화’를 달성하고, 고객 신뢰를 최우선 가치로 지켜나가겠다는 방침이다.
정태영 NH농협은행 정보보호부문 총괄은 “4년 연속 정보보호 상시평가 최고등급 달성은 전 임직원이 함께 만들어낸 값진 성과”라며 “올해는 중장기 전략 LINK 2028이 시작되는 원년인 만큼, 혁신적인 보안 기술과 빈틈없는 윤리 의식을 바탕으로 가장 신뢰받는 디지털 뱅크로 도약하자”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
