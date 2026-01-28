농협, 농심천심 범국민운동 추진위원회 출범

농협중앙회가 농업 소득 증대와 농촌 활력 회복을 위한 범국민운동을 본격 추진한다.
농협중앙회가 28일 서울 중구 본관에서 ‘농심천심(農心天心) 범국민운동 추진위원회’ 발족식과 제1차 회의를 개최했다.
‘농심천심 범국민운동’은 농부의 마음(農心)이 곧 하늘의 뜻(天心)이라는 철학을 바탕으로, 농업과 농촌이 지닌 공익적 가치를 재조명하고 이를 지속 가능한 농촌 활력으로 연결하겠다는 취지다. 농협은 이번 운동을 과거 신토불이 운동을 계승·발전시키는 새로운 국민 참여형 캠페인으로 추진할 계획이다.
이날 출범한 추진위원회는 총 18명으로 구성됐다. 농축협 조합장 등 내부 위원 6명과 학계·전문가·소비자단체·농업인단체 대표 등 외부 위원 12명이 참여해 정책 자문과 사업 실행을 병행하는 민관 협력 구조를 갖췄다. 정기 회의는 분기별로 열릴 예정이다.
추진위원회는 향후 농심천심 운동이 범국민운동으로 확산될 수 있도록 각자의 전문 분야에서 정책·사업 자문을 제공하는 한편, 현장 실행 파트너로서 역할을 수행한다.
김경진 추진위원회 위원장(농협중앙회 부회장 직무대행·이사)은 “각계각층의 인사들이 참여한 추진위원회가 농심천심 운동을 전 국민의 공감을 얻는 대표적인 농촌 활력화 운동으로 정착시키는 데 중요한 역할을 할 것”이라며 “위원들과 긴밀히 소통해 도시와 농촌이 함께 성장하는 새로운 대한민국 농협을 만들어 나가겠다”고 말했다.
정진수 기자 brjeans@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0