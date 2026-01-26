야마하음악교실, 10개국 학생 참여 성과 공개… ‘야마하 인터내셔널 하이라이트 콘서트 인 코리아’ 성료

야마하뮤직코리아가 지난 24일 서울 롯데콘서트홀에서 ‘제7회 야마하 인터내셔널 하이라이트 콘서트 인 코리아’를 개최했다.
이번 콘서트는 한국을 포함한 10개국 및 지역에서 선발된 야마하음악교실 학생 30명이 참여해 창작과 연주 역량을 선보였다. 참가 학생들은 자작곡 연주, 피아노·엘렉톤 국제 콩쿨(YJPC·YEF) 수상자 공연, 두 마디 모티프 기반 즉흥 연주 등 다채로운 프로그램으로 관객들의 호응을 이끌었다.
특히 콘서트 오프닝은 K-팝 특별 무대로 꾸며졌다. 엔딩은 모든 출연자가 함께한 합창으로 장식해 국경과 장르를 초월한 음악적 교류를 강조했다. 관객들은 학생들의 높은 완성도와 창의적 표현력에 박수로 화답했다.
스즈키 카즈나리 야마하뮤직코리아 대표는 “서로 다른 문화권 아이들이 음악이라는 공통 언어로 교감하는 모습이 인상 깊었다”며 “이번 콘서트가 학생과 관객 모두에게 음악 교육의 가치를 확인하는 계기가 되길 바란다”고 말했다.
야마하음악교실은 1954년 일본에서 시작된 이후 현재 전 세계 약 43만 명의 학생이 참여하는 글로벌 음악 교육 프로그램으로 성장했다. 야마하뮤직코리아는 앞으로도 국내외 학생들이 함께하는 무대를 지속적으로 확대할 계획이다.
