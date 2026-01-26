한국표준협회, ‘2026 HR 전략 세미나’전국 순회 개최

한국표준협회(이하 협회)는 ‘2026 HR 전략 세미나’를 전국 주요 지역에서 개최한다고 26일 밝혔다.
이번 세미나는 급변하는 경영 및 노동 환경 변화에 대응해 기업의 인사·교육 전략 수립할 수 있게 돕고자 마련됐다. 기업 HR 담당자 및 인사·교육 부서장을 대상으로 한다. 정부지원사업을 활용해 교육비 부담을 최대 95%까지 줄일 수 있는 전략을 비롯해 기업 맞춤형 일터혁신 컨설팅, AI 기반 교육 체계 수립 방안 등 HR 실무에 바로 적용할 수 있는 핵심 내용을 중심으로 구성됐다.
세미나는 오는 29일 대전을 시작으로 울산, 전북(전주), 충북(청주), 광주, 경남, 부산, 경기(광교), 인천, 대구 등 전국 10개 지역에서 순차적으로 진행된다. 거리와 시간 제약으로 참석이 어려운 HR 담당자를 위해 2월 10일 비대면 온라인 세션 1회도 운영한다.
세미나에서는 ▲2026년 개정 노동법 및 인사·노무 주요 이슈 진단 ▲HR 담당자를 위한 AI 실무 활용 꿀팁 ▲정부지원사업을 활용한 교육비 절감 및 인재 육성 전략 등을 중심으로 다룬다. 비대면 온라인 세션에서는 ‘2026년 HR 핵심 이슈 진단 및 전략 체크포인트’를 주제로, HR 환경 변화에 대한 종합적인 인사이트를 제공할 예정이다. 기업 HR 담당자라면 누구나 무료로 참여 가능하며, 지역별 선착순으로 마감된다.
한국표준협회 관계자는 “단순한 HR 트렌드 소개를 넘어, 정부지원사업을 실제로 어떻게 활용해야 교육비 부담을 줄이고 인재 육성 성과를 높일 수 있는지를 구체적으로 안내하는 데 초점을 맞췄다”며 “AI 실무 적용 사례, 일터혁신 컨설팅, 교육 체계 수립 등 HR 담당자가 당장 현업에 적용할 수 있는 실질적인 해법을 제시할 것”이라고 말했다.