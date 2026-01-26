트럼프 ‘100% 관세’ 경고에…캐나다 총리 “中과 FTA 체결 안해”

마크 카니 캐나다 총리가 25일(현지 시간) “중국과 자유무역협정을 체결할 의사가 없다”고 밝혔다. 캐나다가 중국과 협정을 강행할 경우 캐나다산 수입품에 100% 관세를 부과하겠다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 위협에 대한 대응이다.
AP통신에 따르면 이날 카니 총리는 캐나다 토론토에서 기자들과 만나 “우리가 중국과 최근 합의한 조치들은 최근 관세가 부과된 몇몇 부분에 대한 관세 인하를 위한 것에 불과하다”며 이같이 말했다.
이어 캐나다는 “미국, 멕시코와 체결한 자유무역협정에 따라 사전 통지 없이 다른 나라와 자유무역협정을 체결할 수 없다”며 “우리는 중국 또는 다른 경제권과 이 같은 일을 할 의도가 없다”고 강조했다.
앞서 카니 총리는 16일 방중 기간 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 갖고 “새로운 전략적 동반자 관계”를 선언했다. 두 정상은 중국산 전기차와 캐나다산 유채씨에 대한 관세 인하에도 합의했다.
이같은 움직임에 트럼프 대통령은 “중국이 한때 위대했던 캐나다를 성공적으로, 그리고 완전히 장악하고 있다”며 “이런 일이 일어나는 것을 보니 너무나 슬프다. 부디 아이스하키는 건드리지 않기를 바란다!”고 했다.
이어 24일 트루스소셜에 “캐나다가 중국과 협정을 체결한다면 미국으로 들어오는 모든 캐나다 상품과 제품에 즉각 100% 관세가 부과될 것”이라고 경고했다. 25일에도 트루스소셜에 글을 올려 “캐나다가 체계적으로 자멸하고 있다”며 “중국과의 (무역) 합의는 그들에게 재앙”이라고 했다.
외신들은 캐나다가 미국과 중국 사이에 껴서 곤혼스러운 상황에 놓였다고 분석하고 있다. 2024년 캐나다는 미국을 따라 중국산 전기 자동차에 100% 관세를, 철강 및 알루미늄에는 25% 관세를 부과했다. 이에 중국은 캐나다산 카놀라유에 100% 관세를, 돼지고기와 해산물에는 25% 관세를 부과하며 대응해왔다.
박성진 기자 psjin@donga.com
