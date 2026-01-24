더 거세진 이혜훈 불가론…“국민에 대한 도전, 지명철회 불가피”

이혜훈 기획예산처 장관후보자가 우여곡절 끝에 국회 인사청문회를 마쳤지만 야당의 공세는 더욱 거세지고 있다. 국민의힘과 개혁신당 등은 이 후보자에 대해 “비리 끝판왕”이라며 이재명 대통령의 지명철회를 촉구하고 나섰다.
청문회 기간 동안 이 후보자 검증에 심혈을 기울였던 개혁신당의 이준석 대표는 24일 페이스북을 통해 “여야가 한목소리로 후보자의 도덕성에 의문을 제기한 이례적인 날이었다”며 “지명철회가 불가피해 보인다”고 했다.
그는 개혁신당 천하람 의원이 이 후보자 관련 비망록을 폭로하고 서울 서초구 래미안원펜타스 의혹 등 지적에 앞장섰다며 “이 대통령이 진영을 넘어 발탁한 시도 자체는 의미가 있었다”면서도 “민주당 의원들조차 옹호하기 어려워하는 분위기였다”고 지적했다.
이어 “(이 후보자는) 박근혜 대통령 시절에도 핵심 친박으로 분류됐지만 그 시절 임명직을 받지 못했다. 임명직은 대통령이 직접 책임지는 자리”라며 “그 시절에 인사검증을 했던 분들에게 한 번만 물어봤더라도 이런 상황은 나오지 않았을 것”이라고 덧붙였다.
국민의힘도 이 후보자를 향해 “비리 끝판왕”이라며 “국민을 모독하지 말고 즉각 사퇴하라”고 촉구했다. 국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 오전 논평을 통해 이 후보자 장남의 연세대 부정입학 의혹, 서초구 아파트 부정 청약 의혹, 아들들의 대부업 투자 등을 열거하며 “통합이라는 미명 하에 부적격 인사를 비호하는 것은 국민에 대한 정면 도전”이라고 했다.
박 수석대변인은 “민주당 청문위원들마저도 (인사청문회에서) 고개를 가로저으며 사실상 손절하는 입장을 드러냈다”며 “이 대통령은 지금이라도 인사검증 실패에 대해 국민께 사과하고 이 후보자 지명을 철회하라”고 강조했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
