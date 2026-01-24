더 거세진 이혜훈 불가론…“국민에 대한 도전, 지명철회 불가피”

  동아일보

  입력 2026년 1월 24일 11시 19분

[서울=뉴시스] 이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 23일 서울 여의도 국회에서 열린 재정경제기획위원회의 인사청문회에서 김태년 더불어민주당 의원 질의에 답하고 있다. 2026.01.23.
이혜훈 기획예산처 장관후보자가 우여곡절 끝에 국회 인사청문회를 마쳤지만 야당의 공세는 더욱 거세지고 있다. 국민의힘과 개혁신당 등은 이 후보자에 대해 “비리 끝판왕”이라며 이재명 대통령의 지명철회를 촉구하고 나섰다.

청문회 기간 동안 이 후보자 검증에 심혈을 기울였던 개혁신당의 이준석 대표는 24일 페이스북을 통해 “여야가 한목소리로 후보자의 도덕성에 의문을 제기한 이례적인 날이었다”며 “지명철회가 불가피해 보인다”고 했다.

그는 개혁신당 천하람 의원이 이 후보자 관련 비망록을 폭로하고 서울 서초구 래미안원펜타스 의혹 등 지적에 앞장섰다며 “이 대통령이 진영을 넘어 발탁한 시도 자체는 의미가 있었다”면서도 “민주당 의원들조차 옹호하기 어려워하는 분위기였다”고 지적했다.

이어 “(이 후보자는) 박근혜 대통령 시절에도 핵심 친박으로 분류됐지만 그 시절 임명직을 받지 못했다. 임명직은 대통령이 직접 책임지는 자리”라며 “그 시절에 인사검증을 했던 분들에게 한 번만 물어봤더라도 이런 상황은 나오지 않았을 것”이라고 덧붙였다.

국민의힘도 이 후보자를 향해 “비리 끝판왕”이라며 “국민을 모독하지 말고 즉각 사퇴하라”고 촉구했다. 국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 오전 논평을 통해 이 후보자 장남의 연세대 부정입학 의혹, 서초구 아파트 부정 청약 의혹, 아들들의 대부업 투자 등을 열거하며 “통합이라는 미명 하에 부적격 인사를 비호하는 것은 국민에 대한 정면 도전”이라고 했다.

박 수석대변인은 “민주당 청문위원들마저도 (인사청문회에서) 고개를 가로저으며 사실상 손절하는 입장을 드러냈다”며 “이 대통령은 지금이라도 인사검증 실패에 대해 국민께 사과하고 이 후보자 지명을 철회하라”고 강조했다.
