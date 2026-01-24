경찰, ‘추가 금품 전달 의혹’ 김경 주거지 등 압수수색

경찰이 김경 서울시의원의 또 다른 금품 전달 의혹과 관련해 압수수색에 나섰다. 민주당 소속이던 강선우 의원에게 1억 원의 뇌물을 전달한 혐의와는 다른 사건으로, 서울시 선거관리위원회가 경찰로 이첩한 사건과 관련한 것이다.
서울경찰청 공공범죄수사대는 24일 오전 8시 40분경부터 김 시의원의 서울 강서구 화곡동 주거지와 양모 전 서울시의장 자택, 서울시의회 의원회관 등 5곳에 대해 압수수색하고 있다고 밝혔다.
앞서 경찰은 서울시 선관위로부터 김 시의원과 전직 시의회 관계자 A 씨에 대한 신고를 접수했다. 경찰은 2023년 10월 치러진 서울 강서구청장 보궐선거를 앞두고 김 시의원과 A 씨가 누구에게 금품을 전달할 지를 논의하는 듯한 내용이 담긴 녹취를 확보한 것으로 알려졌다.
이에 대해 김 시의원 측은 “강서구청장 보궐선거와 관련해 해당 녹취에서 언급된 정치인이나 그 누구에게도 어떤 명목으로든 금품을 제공한 사실이 없다”며 “선관위 신고 내용은 허위 사실을 악의적으로 편집한 것으로 명백한 무고”라고 주장했다. 해당 녹취록에는 더불어민주당 현직 의원들이 거명됐다고 전해진다.
