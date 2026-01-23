전통시장 간 李대통령, ‘이것’ 사더니 그 자리서 나눠먹어

이재명 대통령이 23일 울산 울주군 남창옹기종기시장을 깜짝 방문했다. 울산에서 열린 ‘울산의 마음을 듣다’ 타운홀미팅에 앞서 민심을 살피기 위한 것으로 보인다. 시장 상인들과 시민들은 “남창시장을 찾은 첫 대통령”이라며 이 대통령을 환영했다.
전은수 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “이 대통령이 장날 시장을 찾았다”며 이같이 밝혔다. 남창옹기종기시장은 5일장 형태로 운영되는 전통시장이다. 이 대통령은 시장에서 오찬 등을 하며 1시간 가량 머물렀다.
전 부대변인에 따르면 이 대통령의 갑작스러운 방문에 시민들은 “대통령님 화이팅”, “중국은 잘 다녀오셨냐” 등 환영 인사를 전했다. ‘대통령님 환영합니다^^‘라고 적힌 A4 크기의 종이를 흔드는 시민도 있었다.
이 대통령은 시민들과 악수를 하거나 휴대전화로 셀카를 찍는 등 화답했다.
상인들에게 “장사는 잘 되시냐”고 묻는 등 시장을 둘러보던 이 대통령은 가락엿, 도너츠, 알밤, 대파와 같은 먹거리를 온누리 상품권으로 구매했다. 배와 튀김을 산 후에는 현장에서 일행과 나눠먹기도 했다.
‘민생소비쿠폰 가능합니다’라는 손팻말을 흔들던 한 상인은 이 대통령을 향해 “또 안 주시냐”며 “정말 큰 도움이 됐다”고 말했다.
이 대통령은 동행한 수행원들과 시장의 한 식당에서 점심을 먹었다. 이 대통령은 동석한 조종준 남창옹기종기시장 상인회장에게 “점포가 몇 개냐”, “근처에 5일장은 몇 개 있느냐” 등을 물었다.
