숙면의기적, 2025 웹어워드 코리아 프랜차이즈분야 최우수상 수상

치과 네트워크 브랜드 숙면의기적이 2025 웹어워드에서 최우수상을 받았다고 22일 밝혔다.
웹어워드는 매년 산업별 웹사이트를 대상으로 디자인, 사용자 환경, 콘텐츠 구성, 기술 구현 등을 기준으로 심사를 진행해 수상작을 선정한다. 숙면의기적은 의료 서비스 분야 웹사이트로서 진료 정보 제공 구조와 이용자 접근성을 고려한 설계 측면에서 긍정적인 평가를 받았다.
숙면의기적의 공식 홈페이지는 진료 안내, 의료진 소개, 네트워크 지점 정보 등을 중심으로 구성돼 있으며, PC와 모바일환경에서 모두 이용할 수 있도록 반응형 구조로 제작됐다. 복잡한 시각적 요소보다는 정보 확인 과정에서의 동선과 가독성에 초점을 맞춘 구성이 특징이다.
기획과 제작은 자회사인 기적기획이 담당했다. 기적기획은 웹사이트 제작을 포함해 브랜드 콘텐츠기획과 디자인 관련 업무를 수행하고 있으며, 이번 프로젝트 역시 내부 제작 방식으로 진행됐다. 의료기관의 특성을 고려해 정보 표현 방식과 구성 요소를 조율했다는 설명이다.
기적기획 관계자는“의료기관 홈페이지는 이용자가 필요한 정보를 빠르게 확인할 수 있는 구조가 중요하다”며 “네트워크 전반에 적용되는 제작 기준을 유지하면서도 각 지점의 정보가 명확하게 전달될 수 있도록 구성하고 있다”고 말했다.
숙면치과 네트워크관계자는 “의료 분야에서도 웹사이트의 역할과 완성도에 대한 관심이 이어질 것으로 보고 있다”며 “숙면의기적은 공식 홈페이지를 중심으로 네트워크 전반의 디지털 채널 관리 체계를 유지하는 중”이라고 밝혔다. 이어 “이용 환경을 지속 검토하며 개선하고 있다”고 전했다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
