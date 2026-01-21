李 “행정통합, 정치적 유불리에 흔들리지 않아”… ‘선거용’ 비판 일축

이재명 대통령은 21일 기자회견에서 광역 통합과 관련해 “정치적 유불리에 따라 광역 통합의 방향이 흔들리는 일은 없을 것”이라고 말했다. 야권에서 지적하는 행정 통합이 6·3 지방선거를 염두에 둔 정치적 포석이라는 주장에 선을 그은 것.
이 대통령은 “지방 주도성장으로의 대전환은 이미 시작됐다”며 “각각의 지역이 대한민국의 성장을 주도하기 위해서는 그에 걸맞은 규모를 갖춰야 한다”고 말했다. 이어 “현재 추진 중인 대전·충남, 광주·전남의 광역 통합은 지방 주도 성장의 상징적 출발점이자 반드시 성공시켜야 할 국가 생존 전략”이라고 했다.
다만 이 대통령은 “큰 방향이 정해졌다고 해서 세부 방식까지 일방적으로 밀어붙일 수는 없다”고 덧붙였다. 해당 지역에서 통합 작업이 여의치 않다 해도 중앙 정부가 강제로 추진하지는 않겠다는 뜻으로 풀이된다.
실제로 이날도 행정통합 인센티브와 추진 방식에 대한 야당 소속 광역단체장들의 반발이 이어졌다. 김태흠 충남지사와 이장우 대전시장은 이날 오전 대전시청에서 만나 “중앙정부가 특례와 예산을 분배하는 종속적 지방분권은 절대 반대한다”고 했다. 김 지사는 “자치분권, 지방자치를 제대로 하려면 항구적으로 국가에서 걷은 세금을 지역에 주는 대통령의 결단이 필요 하다”고 했고, 이 시장은 “고도의 자치권을 법안에 명문화해야 한다”고 말했다.
