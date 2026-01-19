해운대경찰서 몰래 찍은 중국인 “I work” 사진 올려 물의

중국 SNS에 부산 해운대 경찰서 내부 사진이 올라와 논란이 일었다. 사진을 찍은 중국인은 마치 자신이 경찰서 근무자인 것처럼 문구를 적어 인터넷에 올렸다. 경찰 측은 중국인 관광객이 경찰서를 방문해 몰래 촬영한 사진이라고 해명했다.
최근 중국 소셜미디어(SNS)인 더우인에는 “I work”라는 설명과 함께 해운대경찰서 내부를 찍은 사진이 올라와 국내 커뮤니티로 확산됐다. 사진을 처음 게시한 위치는 중국 장쑤성으로 알려졌다.
해당 사진에는 경찰 사무실 내부와, 업무용 컴퓨터 화면 등이 담겨있다. 컴퓨터 모니터에는 ‘프리즘 자유민주주의연합 윤어게인 교통관리’라는 제목의 문서도 보인다.
게시물을 본 국내 누리꾼들은 “중국인이 경찰로 채용된 거냐” “경찰 내부 컴퓨터 화면을 저렇게 허술하게 노출해도 되는 것이냐”며 우려의 목소리를 냈다.
● “경찰서 방문한 중국인이 몰래 촬영”
이에 대해 경찰은 지난해 11월 분실한 지갑을 찾기 위해 교통과를 방문했던 중국인 관광객이 몰래 촬영한 사진이라고 설명했다.
당시 경찰은 휴대전화 배터리가 방전된 관광객의 편의를 위해 사무실 책상에 있는 충전기를 사용하도록 허용해 줬다고 한다. 이에 경찰관이 잠시 자리를 비운 사이 관광객이 해당 사진을 찍은 것으로 추정된다.
경찰 관계자는 “수사 의뢰 여부에 대해서는 현재 법리 검토를 진행 중”이라고 밝혔다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0