내일 눈-비, 화요일엔 영하 17도…한 주 내내 전국 맹추위

19일 중부지방과 전북을 중심으로 비나 눈이 내리는 데 이어 20일부터는 일주일 가까이 강추위가 이어질 것으로 예보됐다.
기상청에 따르면 18일 밤부터 강원지방에 비 또는 눈이 내리기 시작해 19일 오전 중부지방과 전북, 경상권으로 확대된다. 경기 동부 및 남서부 1cm 미만, 강원 산지 1~3cm, 강원 북부 동해안과 충청 전북에 1cm 안팎이 예상된다. 강원 내륙 및 산지에는 눈이 쌓여있는 가운데 낮 동안 녹은 눈이 밤사이 다시 얼면서 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있을 수 있다.
그간 ‘남고북저’ 기압계에서 서풍이 불어 들어오며 비교적 포근했으나 이날 밤부터 기압계가 찬 북풍이 불어 드는 ‘서고동저’ 형태로 바뀐다. 이에 따라 20일 아침 전국 대부분 지역의 기온이 10도 안팎씩 급락할 전망이다.
20일 아침 최저기온은 영하 17도~영하 3도, 낮 최고기온은 영하 4도~영상 6도로 예보됐다. 중부지방은 영하 10도 이하로, 남부지방은 영하 10도~영하 5도를 기록하며 전국에 맹추위가 찾아올 것으로 보인다. 서울의 아침 기온이 영하 13도, 대전 영하 11도, 광주 영하 6도 등을 기록할 전망이다. 기상청은 “26일은 돼야 블로킹 현상이 해소되면서 한반도 북동쪽 대기 상층에 자리한 저기압이 동쪽으로 조금씩 빠져나갈 것”이라고 밝혔다.
