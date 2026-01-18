전국 학력경시대회

글로벌영재학회가 주관하고 동아일보·성균관대가 후원하는 ‘제51회 전국 영어·수학 학력경시대회’가 4월 5일 실시된다. 영어와 수학에 재능이 있는 학생을 대상으로 한 이번 대회는 초1부터 고3까지 지원할 수 있다. 영어는 초3부터 응시할 수 있다. 19일부터 인터넷(test.edusky.co.kr) 또는 전국 지정 접수처에서 참가 신청을 받는다. 02-761-3200
