전국 학력경시대회
동아일보
입력
2026-01-18 13:37
2026년 1월 18일 13시 37분
최예나 기자
글로벌영재학회가 주관하고 동아일보·성균관대가 후원하는 ‘제51회 전국 영어·수학 학력경시대회’가 4월 5일 실시된다. 영어와 수학에 재능이 있는 학생을 대상으로 한 이번 대회는 초1부터 고3까지 지원할 수 있다. 영어는 초3부터 응시할 수 있다. 19일부터 인터넷(test.edusky.co.kr) 또는 전국 지정 접수처에서 참가 신청을 받는다. 02-761-3200
최예나 기자 yena@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
