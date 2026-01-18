동아일보 정책사회부 교육팀 기자입니다. 유초중고와 대학 같은 학교 영역뿐 아니라 사교육까지 취재합니다. 2009년 입사해 법조팀과 산업부에서 일한 3년을 제외하고 교육팀에 있었습니다.

글로벌영재학회가 주관하고 동아일보·성균관대가 후원하는 ‘제51회 전국 영어·수학 학력경시대회’가 4월 5일 실시된다. 영어와 수학에 재능이 있는 학생을 대상으로 한 이번 대회는 초1부터 고3까지 지원할 수 있다. 영어는 초3부터 응시할 수 있다. 19일부터 인터넷(test.edusky.co.kr) 또는 전국 지정 접수처에서 참가 신청을 받는다. 02-761-3200



