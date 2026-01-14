멈추지 않는 귀금속 랠리…은값 사상 첫 90달러 돌파

국제 은값이 사상 처음으로 온스당 90달러(약 13만3000원)를 돌파했다.
블룸버그통신에 따르면 국제 은 현물가격은 한국시간 14일 오후 2시 기준 전장보다 4.73% 급등한 온스당 91.0676달러다. 지난달 23일 70달러, 29일 80달러를 넘어선 데 이어 90달러선까지 돌파한 것이다.
은 뿐 아니라 금값도 사상 최고치(4634달러·약 684만 원)를 뛰어넘었다. 같은 시간 국제 금 현물가격은 전장 대비 1.07% 오른 4635.59달러였다.
블룸버그는 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)에 대한 트럼프 행정부의 공격, 추가적인 미국 금리 인하 가능성, 지정학적 긴장 등이 귀금속 값을 끌어올린 것으로 분석했다.
국제 금과 은 가격은 지난해 각각 64%, 142% 급등했다. 45년 만의 가장 큰 랠리였는데, 올해 초에도 강한 상승세를 지속하고 있다.
한편 런던금속거래소에서는 주석 가격도 이날 최대 상승률이 6%에 달해 2022년 기록한 사상 최고치를 갈아치웠다.
박성진 기자 psjin@donga.com
