아우스터, ‘2025 서울라이트 광화문’서 AI 혼잡도 분석 솔루션 제공

AI 기반 분석 시스템으로 확인한 인파 데이터. 아우스터 제공
라이다(LiDAR) 기술 기업 아우스터는 ‘2025 서울라이트 광화문’의 AI 기반 데이터 분석 솔루션 제공업체로 참여했다고 14일 밝혔다.

2025 서울라이트 광화문은 지난 4일까지 약 3주간 서울 종로구 광화문 광장과 주변 일대에서 진행된 대규모 야간 미디어아트 축제다. 미디어파사드 쇼, 대형 북 퍼포먼스, 신년 카운트다운 행사, 시민 참여형 미디어아트 프로그램 등 다양한 콘텐츠를 선보였다.

아우스터 한국지사는 행사 현장의 혼잡도를 예측하고 효율적으로 관리하기 위해 인공지능(AI) 기반 분석 시스템을 활용했다. 광화문 광장의 주요 거점에 라이다 센서를 설치해 방문객의 이동 동선과 혼잡도를 실시간으로 수집 및 분석한 데이터를 제공했다. 라이다 센서는 개인의 얼굴을 인식하지 않고도 객체를 사람, 차량, 이륜차 등으로 자동 분류해 추적한다. 해당 통계 데이터를 활용하면 각 시간대별 혼잡 패턴을 실시간으로 파악할 수 있다.

아우스터 관계자는 “시스템을 통해 요일별, 시간대별 가장 붐비는 시간과 상대적으로 한산한 시간대를 명확히 파악했다”며 “인파 밀집 데이터를 다양한 분야에 확산 적용하고 정책적으로 활용하는 것은 혼잡한 상황에서도 불의의 사고를 방지할 수 있는 대안이 될 것”이라고 말했다.

이한규 기자 hanq@donga.com
