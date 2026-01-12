숙면치과 네트워크, 의식하진정법 수면치과치료 6만 건 돌파

숙면치과 네트워크는 의식하진정법 수면치과치료가 누적 6만 건을 기록했다고 12일 밝혔다. 의식하진정법 수면치과치료는 통증과 불안을 동시에 낮추는 진료 방식으로, 치과 공포증 환자와 장시간 치료가 필요한 환자들에게 대안으로 거론되고 있다.
의식하진정법은 환자가 완전히 잠드는 전신마취와 달리, 외부 자극에 반응할 수 있는 상태를 유지하면서 불안과 긴장을 완화하는 방식이다. 치과 치료 과정에서 통증에 대한 공포가 크거나, 임플란트 수술·사랑니 발치·보철 치료처럼 비교적 시간이 오래 걸리는 진료에서 치료 접근성을 높이는 데 활용된다.
숙면치과 네트워크는 치료 시스템과 진료 프로토콜을 표준화하고 치주과, 구강악안면외과, 치과보철과, 치과보존과, 치과교정과, 통합치의학과 등 분과 진료를 연계한 협진 체계를 운영 중이다. 환자의 구강 상태를 다각도로 진단하고 치료 계획을 수립함으로써, 여러 의료기관을 오가야 하는 부담을 줄이는 데 초점을 맞췄다.
숙면치과 네트워크에는 강남숙면치과, 경기광주숙면치과, 구미숙면치과, 대구숙면치과를 비롯해 서울숙면치과 수유, 서울숙면치과 부천, 서울숙면치과 시흥, 서울숙면치과 안양, 서울숙면치과 은평, 수원에 있는 숙면플란트치과와 강서구 화곡동의 연세숙면치과 등이 포함돼 있다. 신규 지점 또한 개원 준비 중이며 전국에 네트워크를 확장하고 있다
의료 현장에서는 수면치과치료가 환자의 심리적 장벽을 낮추는 동시에, 의료진에게도 안정적인 진료 환경을 제공한다는 점에 주목하고 있다. 진정 상태에서는 환자의 움직임이 줄어들어 정밀한 술식이 가능하고, 치료 과정에서의 긴장도 완화돼 전반적인 치료 만족도가 높아질 수 있다는 설명이다.
숙면치과 네트워크 관계자는 “치과 공포는 단순한 개인 성향의 문제가 아니라 실제 치료를 가로막는 요인으로 작용하는 경우가 많다”며 “환자가 안심하고 치료를 시작할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하다”고 말했다.
또한 “치과 치료 기술의 발전과 함께, 환자가 느끼는 심리적 부담을 어떻게 낮출 것인가가 의료 서비스의 중요한 요소로 부각되고 있다”며 “의식하진정법 수면치과치료와 협진 시스템을 결합한 모델이 향후 치과 진료 환경의 하나의 흐름이 될 수 있다”고 밝혔다.
