탈당 압박에도 버티는 김병기에 與 속앓이…“비상징계는 고려안해”

더불어민주당이 공천 헌금 의혹에도 탈당을 거부하고 버티기에 나선 김병기 전 원내대표에 대한 제명 요구에 선을 그었다. 민주당 정청래 대표의 직권 비상징계를 행사하지 않고 12일 개시되는 당 윤리심판원 징계 절차를 기다리겠다는 것. 하지만 김 전 원내대표가 소명서 제출에 불응하면서 징계 지연 가능성이 나오는 가운데 공천헌금 파동 확산에 당이 발목 잡힐 거란 우려가 커지고 있다. 민주당 박수현 수석대변인은 9일 기자들과 만나 김 전 원내대표에 대한 일각의 ‘당대표 직권 비상징계’ 주장에 대해 “현재 상태에서는 1일 긴급 최고위원회를 통해 윤리심판원에 신속한 결정을 요청한 것 이상의 다른 조치는 고려하고 있지 않다”고 말했다. 윤리심판원이 12일 김 전 원내대표에 대한 징계 논의를 개시할 예정이지만 당일 바로 결론을 내릴지 불투명한 상황에서 불거진 비상징계권 발동에 선을 그은 것. 당 지도부는 소명 등의 절차 없이 전직 원내대표를 당대표 직권으로 중징계하는 모양새를 부담스러워하는 기류다. 김 전 원내대표 측은 고발 사건이 13건이나 돼 시간이 더 필요하다며 기한 내 소명자료를 제출하지 않은 상태다. 또한 당 소속 의원을 제명하려면 의원총회를 열어 과반수(82명) 찬성을 받아야 하는데, 명분을 쌓을 만큼 충분한 조사가 이뤄지지 않은 상황에서 섣불리 제명을 추진했다가 의총에서 부결될 가능성도 우려하는 것으로 알려졌다. 박 수석대변인은 “12일에 결론이 나지 않는다고 해서 신속한 결정을 요청하는 당의 방침과 어긋난다고 생각하지 않는다”고 말했다. 하지만 당 내에선 하루 빨리 문제를 매듭지어야 한다는 목소리가 커지고 있다. 민주당 원내대표에 출마한 백혜련 의원은 “12일조차 윤리심판원에서 결정을 내리지 못한다면 당이 굉장히 수렁에 빠질 것”이라고 지적했다.
