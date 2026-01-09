“이혜훈, 아들을 독신 둔갑시켜 90억대 아파트 청약…중대 범죄”

개혁신당 “장관자격 없다” 지명철회 요구
개혁신당이 서울 서초구 아파트 부정 청약 의혹을 받고 있는 이혜훈 기획예산처 장관 후보자를 겨냥해 “장관 자격이 없다”며 “주택법을 정면으로 위반한 중대 범죄”라고 비판했다.
“위장미혼과 위장전입으로 가점 조작
앉은 자리에서 차익 50억 가로챈 것”
개혁신당 정이한 대변인은 9일 논평에서 “‘90억대 강남 아파트’ 부정청약 의혹은 서민의 꿈을 짓밟은 파렴치한 자산 증식의 결정판”이라며 이같이 밝혔다.
그는 “사익을 위해 법망을 흔든 인물이 과연 국무위원의 자격이 있는지 묻지 않을 수 없다”며 “성실하게 살아온 국민들의 기회를 가로챈 범죄적 수법”이라고 주장했다.
정 대변인은 “당첨의 핵심은 아들을 이용한 위장미혼과 위장전입이었다”며 “이미 가정을 꾸린 아들을 독신으로 둔갑시키고 주소지를 허위로 기재해 가점을 조작했다”고 했다.
이어 “기만극이 없었다면 후보자의 점수는 낙첨권인 69점에 불과했으나, 조작된 74점으로 앉은 자리에서 50억 원의 로또를 가로챈 것”이라며 “주택법을 정면으로 위반한 중대 범죄”라고 지적했다.
끝으로 정 대변인은 “이재명 대통령과 더불어민주당은 인사 검증 실패를 인정하고 후보자 지명을 즉각 철회하라”며 “범죄 혐의자를 장관 자리에 앉히는 것은 공정과 상식을 바라는 국민에 대한 명백한 기만이자 도전”이라고 강조했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
