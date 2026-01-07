“50대에 결혼?” 정승제, 사주풀이 듣다 급발진한 이유

방송인 정승제가 자신의 결혼운을 둘러싼 사주풀이에 예상치 못한 반응을 보이며 웃음을 자아냈다. “50대에 결혼할 수 있다”는 해석에 급발진한 모습이 공개되며 예능적 긴장감을 끌어올렸다.
7일 오후 8시 방송되는 티캐스트 E채널 예능 프로그램 인생 때려잡기: 정승제 하숙집 7회에서는 ‘20춘기’ 하숙생들의 새로운 입소와 함께, 신·구 하숙생들이 모여 김장을 하며 하루를 보내는 모습이 그려진다. 앞서 ‘하버드 수학과’ 휴학생 동현과 농구 선수 출신 청원경찰 현준이 새 하숙생으로 합류해 자기소개를 마쳤고, 최근 녹화에서는 하숙집 운영진인 정승제, 정형돈, 한선화가 방 배정에 나섰다.
이때 정승제는 “동현이는 나랑 자면 된다, 우린 교재 작업부터 시작하자”라고 러브콜을 보내 모두를 폭소케 한다. 한선화는 동현이를 영입하려는 정승제의 스카우트 제안에 “벌써 직원인 거냐?”라며 빵 터져 웃었다.
방 배정을 마친 뒤에는 모두가 농구 선수 출신인 현준과 함께 농구장에서 땀을 흘리며 즐거운 시간을 보냈다.
정형돈은 동현을 보며 “하버드대 잘 다니던 아이가 갑자기 성악을 한다고 하면 부모님이 놀라실 것 같다. 점이라도 한번 봐야 하는 것 아니냐”고 말을 꺼냈다. 이에 동현은 “사주명리학 자격증이 있어 사주를 볼 줄 안다”고 밝혀 관심을 모았다. 이른바 ‘하버드 점집’이 열린 셈이다.
정승제는 곧바로 “내 결혼운이 궁금하다. 장가갈 수 있느냐”고 물었고, 동현은 “고집이 세고 여자를 밀어내는 스타일”이라며 “2026년에 큰 운이 들어오는데 돈일 수도, 여자일 수도 있다”고 풀이했다. 정형돈이 “사장님은 돈은 필요 없지 않느냐”고 받자, 동현은 “결혼이 늦어질 수 있다. 50대쯤”이라고 덧붙였고, 정승제는 결국 “너 여자한테 데었지?”라며 급발진해 폭소를 유발했다.
다음 날에는 새로운 하숙생 3명이 입소했다. 육군 중위로 전역해 공인노무사를 준비 중인 서하, 제주에서 올라온 21세 피자집 사장 나윤, 대구에서 상경한 세민이 합류하며 하숙집에 활기를 더했다. 이들은 모두 정승제의 팬임을 밝히며 존재감을 드러냈고, 특히 나윤은 “정승제 선생님이 제 존재를 아는 것”이 버킷리스트라고 말해 웃음을 안겼다.
